Токаеву доложили об итогах денежно-кредитной политики в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Главе государства доложили об итогах денежно-кредитной политики, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за 1 квартал 2023 года.

Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

По информации на официальном сайте НБ, денежно-кредитная политика Национального Банка – комплекс мер, направленных на регулирование стоимости денег в экономике для обеспечения стабильности цен. Достижение стабильного уровня инфляции в среднесрочной перспективе является основополагающим фактором устойчивого экономического роста.

Целью денежно-кредитной политики Национального Банка является удержание инфляции в пределах установленных ориентиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018049-tokaevu-dolozhili-ob-itogah-denezhno-kreditnoy-politiki-v-kazahstane/