Почти на 300 млн долларов увеличились валютные активы Нацфонда за месяц

Тенге и доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала, что за апрель 2023 года валютные активы Нацфонда выросли до 58,7 млрд долларов США. Об этом сообщается на официальном сайте НБ РК.

"Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец апреля составил 58,7 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц почти на 300 млн долларов США", – рассказала Молдабекова.

По ее словам, умеренный рост риск-аппетита отразился на положительной переоценке акций, облигаций, а также золота. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в апреле составил 441 млн долларов США.

Риск-аппетит, как объясняется на сайте ЕНПФ, – это совокупная степень риска, которую организация считает для себя приемлемой в процессе достижения своих целей.

"Кроме того, росту активов способствовали валютные поступления в Национальный фонд, размер которых в апреле составил 457 млн долларов США", – добавила зампредседателя Нацбанка РК.

Также она отметила, что в прошлом месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 393 млрд тенге в виде трансфертов. Для этого на внутреннем валютном рынке было продано иностранной валюты на 600 млн долларов США.

Добавим, что Национальный фонд Казахстана – это государственный фонд, который пополняется за счет прямых налоговых отчислений от нефтяной промышленности.

Тем не менее в конце апреля стало известно, что Нацфонд потерял рекордное количество денег в 2022 году.

Активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов, и к концу марта 2023 года составили 58,4 млрд долларов.

На прошлой неделе аналитики объясняли, почему Нацфонд Казахстана оказался убыточным.

Отмечается, что одним из препятствий для достижения подобных показателей является проблема, ставшая причиной текущего положения – постоянные изъятия денег из Нацфонда в пользу бюджета страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020280-pochti-na-300-mln-dollarov-uvelichilis-valyutnye-aktivy-natsfonda-za-mesyats/