Доллар подорожал более чем на 4 тенге в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

После выходных курс доллара в Казахстане вырос сразу на 4,23 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно обновленным данным биржи, по итогам дневных торгов на KASE "американец" прибавил в цене 4,23 тенге и стал стоить 450,48 тенге. За месяц инвалюта подорожала на 1,83 тенге.

При этом, согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 448,5-450 тенге, продажа – 453,5-455,5 тенге;

покупка – 448,5-450 тенге, продажа – 453,5-455,5 тенге; в Алматы: покупка – 444,5-450 тенге, продажа – 449,5-455,5 тенге;

покупка – 444,5-450 тенге, продажа – 449,5-455,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 448-450 тенге, продажа – 453-455,5 тенге.

А согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 445-448 тенге, продажа – 449,5-453 тенге;

покупка – 445-448 тенге, продажа – 449,5-453 тенге; в Алматы: покупка – 445-447,5 тенге, продажа – 450,5-454 тенге;

покупка – 445-447,5 тенге, продажа – 450,5-454 тенге; в Шымкенте: покупка – 450-452 тенге, продажа – 452-455 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020615-dollar-podorozhal-bolee-chem-na-4-tenge/