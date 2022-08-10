Багдат Мусин встретился с новым главой "Роскосмоса"

Багдат Мусин и представители Казахстана. Фото: официальный сайт МЦРИАП РК

Накануне, 9 августа, на космодроме Байконур состоялась встреча МЦРИАП Багдата Мусина и нового гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Мусин поздравил нового руководителя "Роскосмоса" с назначением, а также с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б" с 17 космическими аппаратами на борту.

Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта "Байтерек" и отметили необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год.

Юрий Борисов и представители России. Фото: официальный сайт МЦРИАП РК

Также стороны сверили графики работ по созданию ракеты-носителя "Союз-5" и наземного комплекса.

Помимо этого Мусин и Борисов рассмотрели вопросы развития нормативно-правовой базы с целью активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Во встрече также принял участие специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай.

Встреча. Фото: официальный сайт МЦРИАП РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982609-bagdat-musin-vstretilsya-s-novym-glavoy-roskosmosa/