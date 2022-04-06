Может ли Россия отказаться от аренды космодрома "Байконур", объяснил Мусин

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Глава МЦРИАП в кулуарах мажилиса высказался о возможности срывов космических программ из-за конфликта между Россией и Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Багдат Мусин, вчера глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что планы корпорации не изменились.

"Они заявили, что с Казахстаном будут работать, и будут развивать все запланированные космические программы", – добавил министр.

Также Мусин сообщил, что 15-20 апреля предстоят переговоры Казахстана с Россией по космическим программам по ряду вопросов, в том числе по перспективным проектам на ближайшие годы.

"Договор об аренде космодрома "Байконур" ратифицирован до 2050 года. Ежегодно Россия платит свыше 100 миллионов долларов за аренду космодрома", – резюмировал он.

Ранее Багдат Мусин прокомментировал слухи о возможности проблем с выходом в интернет из-за конфликта между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963765-mozhet-li-rossiya-otkazatsya-ot-arendy-kosmodroma-baykonur-obyasnil-musin/