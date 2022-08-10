Упростить процедуры регистрации туристов в Байконуре предложил Мусин

Иллюстративное фото: Роскосмос

Глава Минцифры Багдат Мусин в ходе встречи с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым предложил ввести изменения в процедуру регистрации туристов в Байконуре. Об этом сообщается на официальном сайте МЦРИАП.

Указывается, что в ходе встречи министра и главы госкорпорации в Байконуре Багдат Мусин обсудил с главой "Роскосмоса" вопрос развития туризма на космическом комплексе "Байконур".

Со своей стороны глава МЦРИАП предложил упростить процедуру пропуска туристов посредством создания специальной онлайн-системы под данную цель.

"Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", – отметил Мусин.

Напомним, что встреча представителей Казахстана и России в Байконуре прошла накануне. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию текущих совместных проектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982610-uprostit-protsedury-registratsii-turistov-v-baykonure-predlozhil-musin/