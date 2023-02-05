Ракету-носитель "Протон-М" запустили с Байконура

Ракета стартует с космодрома. Фото: t.me/roscosmos_gk

С космодрома Байконур сегодня, 5 февраля, в 15:12 по времени Астаны запустили ракету-носитель "Протон-М". Трансляция запуска ракеты велась на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Ракета-носитель совместно с разгонным блоком ДМ-03 должна была вывести на орбиту геостационарный гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №4.

"Космические аппараты серии "Электро-Л" помогают ученым прогнозировать погоду, анализировать условия для полетов авиации, следить за состоянием акваторий морей, океанов, а также помогают спланировать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в опасных районах.

Сейчас в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника – "Электро-Л" № 2 и "Электро-Л" № 3", – говорится в сообщении Роскосмоса.

В ведомстве отметили, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту.

Напомним, в августе минувшего года Россия вывела на орбиту иранский космический аппарат с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Байконур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008097-raketu-nositel-proton-m-zapustili-s-baykonura/