"Показывают свой характер": Жумангарин о росте цен на макароны

Макароны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минторговли в кулуарах кабмина рассказал, каким образом решается вопрос обеспечения населения продуктами питания и почему растут цены на некоторые из них, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что Казахстан обеспечен мукой собственного производства на 100%.

Между тем, по его словам, сейчас нужно решать вопрос по его переработке, чтобы обеспечивать население макаронными изделиями.

"Развивается достаточно хорошо, во всех городах макаронное производство есть. Но в сезон не хватает, не знаю почему. Надо изучить этот вопрос. По качеству они хорошие.

Необходимо, наверное, каким-то образом, чтобы наши экспортные потребители привыкли к этому ассортименту. У нас периодически макароны показывают свой характер, цены начинают расти. Я связываю это с тем, что недостаточно пока идет переработка", – отметил он.

Министр также сообщил, что в продуктовой корзине казахстанцев начинает появляться рыба.

"Можно бесконечно наращивать производство мяса и так далее, а можно увеличивать ассортимент. То есть, одновременно с тем, что решаем вопросы импортозависимости и обеспеченности, нужно думать еще и о будущих поколениях.

Почему мы делаем упор на молоко, овощи, вводим рыбу и курятину? Потому что это основа здорового питания, это будущее нации. Поэтому мы должны решать вопрос не просто обеспечения продуктами, но продуктами правильными", – заявил глава Минторговли.

Выяснилось, что есть сейчас и вопросы к самим нормам потребления.

"По некоторым продуктам люди потребляют больше, чем эти нормы говорят. По некоторым меньше. В целом, есть еще скрытая зависимость.

По сахару по идее мы на 50% себя обеспечиваем, но с учетом того, что по сахарной свекле у нас пока обеспеченность не очень, мы до 90% зависимы от внешнего рынка. А на внешнем рынке сырец растет в цене, за последние несколько месяцев он подорожал на 20-25%", – резюмировал Жумангарин.

Напомним, на прошлой неделе аналитики сообщили, что в Казахстане растут цены на макароны. Вермишель в Казахстане по итогам марта текущего года выросла в цене сразу на 35% за год. Лапша и спагетти подорожали на 36,2% и 42% соответственно, а рожки – на 33,2%. В общем же макаронные изделия выросли в цене на 35,1%. Это значительно выше показателя продуктовой инфляции в Казахстане, которая к марту 2023 года составила 20,5%.

Между тем в середине апреля Серик Жумангарин высказывался о ценах на продукты в Казахстане. По его словам, в стране дешевеют шесть видов продуктов – гречка, подсолнечное масло, сахар, мясо кур, картофель и морковь.

При этом ранее министр высказывался о том, следует ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне подорожания ГСМ. Тогда Жумангарин отметил, что на разные товары будет разная степень подорожания.

Позже на встрече с главой Минторговли глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

Также сегодня мы писали, что министр торговли и интеграции РК заявил, что основными импортозависимыми товарами в Казахстане являются сахар, мясо кур, сыр и творог, сливочное и подсолнечное масло, макаронные изделия, капуста и лук в период межсезонья. Однако некоторыми товарами рынок РК перенасыщен, что вызывает агрессивный экспорт, особенно он касается овощей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018989-pokazyvayut-svoy-harakter-zhumangarin-o-roste-tsen-na-makarony/