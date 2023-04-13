Токаев обсудил с министром торговли цены на важные продукты

Касым-Жомарт Токаев и Серик Жумангарин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту были представлены итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства.

Как доложил Серик Жумангарин, общий объем товарооборота Казахстана за 2022 год составил 134,4 млрд долларов, это больше показателей 2021 года на 32,1%. Показатели торговли услугами выросли на 26,3%, достигнув 12,3 млрд долларов. Рост объемов товарооборота наблюдается со всеми основными торговыми партнерами Казахстана.

Экспорт обработанной продукции превзошел исторический максимум, достигнув 26,5 млрд долларов. Расширился спектр экспортных товаров глубокого передела, отечественные товары вышли на новые экспортные рынки.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии внутреннего производства социально значимых продуктов питания. Из 19 видов Казахстан полностью обеспечивает потребности жителей по 10, от 80 до 98% – по 6, и от 50 до 68% – по трем продуктам. В целях максимального снижения импортозависимости сформирован пул потенциальных крупных агропроектов, которые будут реализованы в регионах Казахстана в ближайшие годы.

Добавим, что перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане был утвержден в 2010 году и приводится на официальном сайте информационно правовой системы "Адилет".

Всего в данный перечень входит 19 наименований продуктов, таких как мука, хлеб, некоторые виды овощей, сахар, мясо, масло, соль, яйца и так далее.

В завершение глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, что несколько дней назад Серик Жумангарин высказывался о ценах на продукты в Казахстане.

По его словам, уже шестую неделю подряд в стране дешевеют шесть видов продуктов – гречка, подсолнечное масло, сахар, мясо кур, картофель и морковь.

При этом ранее министр высказывался о том, следует ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне подорожания ГСМ. Тогда Жумангарин отметил, что на разные товары будет разная степень подорожания.

"Вот если мы возьмем яйца и куриное мясо, то в цене стоимость топлива составляет 2%. Если брать сахар – 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении цен на дизтопливо оно подорожает на 2,4%. То есть при цене 700 тенге – это где-то тенге 15-17, наверное", – пояснил он.

При этом, по его словам, большинство крупных производителей используют технику, работающую не на ГСМ, а на газе. А газ, как отметил он, пока не дорожает.

Добавим, что 3 апреля Серик Жумангарин был переназначен на пост заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016678-ministr-torgovli-dolozhil-tokaevu-o-merah-po-stabilizatsii-tsen/