Минторговли: Продукты в Казахстане дешевеют шестую неделю подряд

Супермаркет. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах кабмина высказался о ценах на продукты питания в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане создан запас продуктов.

"Мы 140 тысяч тонн запасли, 113 тысяч тонн сейчас разбронировали. У нас есть еще запас. Кроме того, (есть договоренность – прим. ред.) подвоза из Таджикистана, начался экспорт из Узбекистана. Цена будет немного повыше, но я считаю, что сейчас вопросы о дефиците поднимать в принципе не стоит. Мы неукоснительно выполняем план, который наметили", – отметил он.

В целом, по его словам, на сегодняшний день у нас в достаточном количестве имеются картофель, морковь, капуста и лук.

"По луку мы "приоткрыли" 20 тысяч тонн для экспорта, чтобы предприниматели могли экспортировать какую-то часть лука. Уже сеется новый урожай лука. Также в достаточном количестве сахара, рис мы сеем сами. Уже шестую неделю подряд дешевеют шесть видов продуктов – это гречка, подсолнечное масло, сахар, мясо кур на прошлой неделе подешевело, картофель, морковь", – указал министр.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства с 8 апреля приостановило ранее введенный запрет на вывоз репчатого лука из Казахстана. При этом МСХ ввело количественные ограничения на экспорт продукта в третьи страны и государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере 20 тыс. тонн.

Запрет на вывоз лука из Казахстана

В январе этого года правительство временно запретило на 3 месяца экспортировать лук из Казахстана, чтобы стабилизировать на него цены, а также предотвратить массовый вывоз данного продукта из страны.

Позже в Минторговли рассказали, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов этого овоща, чем сообщалось в сезон. Причиной этого, по их версии, мог стать вывоз лука по серым схемам.

Между тем, в нескольких крупных супермаркетах Казахстана лук продавался по 400 тенге. В МСХ связали это с возникшим ажиотажем по поводу продукта.

Минторговли и интеграции в феврале сообщило, что в регионах Казахстана начали реализовывать лук со стабилизационных фондов в торговые объекты. Между тем, в Минсельхозе заверили, что казахстанцы не останутся без лука и что в 2023 году его будет посеяно достаточно.

Позже, в середине марта, стало известно, что в стране не планируется снимать запрет на экспорт лука.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016321-mintorgovli-produkty-v-kazahstane-desheveyut-shestuyu-nedelyu-podryad/