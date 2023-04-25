В Казахстане растут цены на макароны

Макароны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многие товары и услуги продолжают дорожать в Казахстане. Это касается и макаронных изделий. О том, как за год изменилась их стоимость, рассказали аналитики Finprom.

Лапша и в целом макаронные изделия являются важным элементом рациона многих казахстанцев. Более того, именно эта продукция является ключевым ингредиентом многих национальных блюд, таких как, например, лагман или знаменитый бешбармак.

Обилие блюд и вкусовые предпочтения влияют и на уровень потребления казахстанцами лапши и макарон.

Существует рейтинг стран по уровню потребления макаронных изделий. Первое место в нем занимает Италия с показателем в 23,5 килограмма на душу населения. На втором месте расположился Тунис – 17 килограммов.

Однако он находится на втором месте только потому, что в рейтинг не добавили Казахстан. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в 2021 году потребление макаронных изделий (вермишели, спагетти, макарон и рожек) на душу населения составляло 18 килограмм – больше, чем во многих других странах мира, в том числе и в Тунисе.

Как отмечают аналитики, в 2022 году потребление немного снизилось – до 17,3 килограмма продукции на душу населения, но это все еще очень высокий уровень в сравнении с другими странами.

Потребление макаронных изделий. Инфографика: finprom.kz

Вполне возможно, что уровень потребления может снизиться и в 2023 году, ведь цены на макаронную продукцию очень быстро растут.

Так, например, вермишель в Казахстане по итогам марта текущего года выросла в цене сразу на 35% за год. Лапша и спагетти подорожали на 36,2% и 42% соответственно, а рожки – на 33,2%.

В общем же макаронные изделия выросли в цене на 35,1%. Это значительно выше показателя продуктовой инфляции в Казахстане, которая к марту 2023 года составила 20,5%.

В разрезе регионов есть свои рекордсмены по росту цен. Так, например, Павлодарская область отличилась самым сильным подорожанием вермишели и спагетти – сразу на 68,8% и 56,9% соответственно.

Западно-Казахстанская область отметилась ростом цен на лапшу – на 75,6%, а в Мангистауской области зафиксировали самый сильный рост цен на рожки – на 54,1%. Она же отличилась наибольшим приростом по макаронным изделиям в целом – 52,1%.

Рост цен на макаронную продукцию. Инфографика: finprom.kz

Рост цен затронул не только макаронную продукцию в Казахстане – дорожают и многие другие товары и услуги. Это негативно сказывается на благосостоянии рядовых казахстанцев, которые вынуждены тратить больше денег на еду. Уже сейчас больше половины расходов жителей страны занимают именно продовольственные товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018099-v-kazahstane-rastut-tseny-na-makarony/