"Экономическое рабство": более 1 трлн тенге задолжали казахстанцы банкам, заявил депутат

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Ерлан Стамбеков на пленарном заседании палаты попросил кабмин решить проблему закредитованности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Стамбеков поднял проблему закредитованности казахстанцев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, генерального прокурора Берика Асылова и главы Национального банка Галымжана Пирматова.

"Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на одну из самых главных проблем – это проблема закредитованности населения. Уровень и объем просроченных обязательств наших граждан превышает все мыслимые пределы", – заявил депутат.

Он также привел официальные данные.

"Только вдумайтесь, за 2022 год, по данным Национального банка, объем просроченной задолженности в портфеле банков с 1 января прошлого года по 1 января текущего года только по физическим лицам вырос на 45% – с 609 млрд тенге до 883 млрд тенге, а на 1 марта прирост составил 26% и достиг 1 трлн 110 млрд тенге.

Из них объем просроченных займов, по которым нет оплаты более 90 дней, составил 45% от общего объема просроченных займов, или 504 млрд тенге, и это без статистики по ломбардам, кредитным товариществам, МФО и коллекторским агентствам", – добавил Стамбеков.

Кроме того, мажилисмен подчеркнул, что сегодня в стране почти сложился так называемый черный рынок купли-продажи проблемного ссудного портфеля между финансовыми организациями и коллекторскими агентствами без участия самого заемщика.

"К сожалению, принятый Закон "О банкротстве физлиц" вызывает сомнения в работоспособности и эффективности, так как на сегодняшний день подано 46 тыс. заявлений на банкротство, из которых приняли только 5 тыс., а отказ получили 32 тыс. граждан.

Ситуации с кредитами и просрочками каждый день давят на наших соотечественников, это подлинное экономическое рабство, в котором оказались миллионы наших граждан", – отметил депутат.

Он попросил в решении проблемы закредитованности населения "от слов перейти к реальным изменениям в этой сфере".

"В противном случае мы своими руками создаем предпосылки, когда, перефразируя Маркса, можно констатировать: скоро нашим гражданам будет нечего терять кроме своих кабальных кредитов и хитро-сложно-придуманных обязательств", – добавил Ерлан Стамбеков.

Добавим, что в конце января представители Первого кредитного бюро сообщали, что в целом портфель беззалоговых потребительских кредитов за прошлый год достиг 7,4 трлн тенге.

"Максимальная задолженность по данному типу кредитов составила более 3,5 млрд тенге на одного человека. Есть такие экземпляры", – говорил тогда генеральный директор компании Руслан Омаров.

При этом на прошлой неделе глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказывала, какие меры принимаются для снижения закредитованности населения.

Так, по ее словам, было введено ограничение, согласно которому ежемесячный платеж, выплачиваемый заемщиком, не должен превышать 50% от его доходов.

Кроме того, она напомнила, что в части ограничения доступа к потребительским кредитам два года назад была принята мера о том, что если доход находится ниже прожиточного минимума, то человек не имеет права получать такой кредит.

"В настоящее время прорабатывается еще одна норма. Она касается того, что если у человека уже есть просроченный кредит, то есть он уже вышел на просрочку по кредиту, то новый кредит ему чтобы не предоставляли. Тоже такое ограничение планируется ввести на законодательном уровне", – отмечала Абылкасымова.

Напомним, 14 марта президент Казахстана подписал указ по снижению закредитованности населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018379-ekonomicheskoe-rabstvo-bolee-1-trln-tenge-zadolzhali-kazahstantsy-bankam-zayavil-deputat/