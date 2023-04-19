Выдачу кредитов могут ограничить казахстанцам, у которых уже есть просроченные задолженности

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах кабмина высказалась о закредитованности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в Казахстане темпы роста потребительского кредитования опережают темпы роста кредитования корпоративного сектора.

"Последние три года такая тенденция наблюдается. В связи с этим очень важно, чтобы при выдаче кредитов банки оценивали платежеспособность заемщиков", – добавила она.

По словам Абылкасымовой, для этого ее ведомство приняло ряд мер. В том числе введение такого ограничения, согласно которому ежемесячный платеж, выплачиваемый заемщиком, не должен превышать 50% от его доходов.

"Самый главный показатель – это соотношение платежа к доходу заемщика. Это главный показатель, который применяется для регулирования долговой нагрузки. Кроме того, очень важно принятие мер по контролю за процентными ставками, чтобы банки и МФО (микрофинансовые организации – прим. ред.) соблюдали установленные ограничения по предельным размерам процентных ставок, по которым выдаются кредиты", – пояснила спикер.

При этом она напомнила, что в части ограничения доступа к потребительским кредитам два года назад была принята мера о том, что если доход находится ниже прожиточного минимума, то человек не имеет права получать такой кредит.

"В настоящее время прорабатывается еще одна норма. Она касается того, что если у человека уже есть просроченный кредит, то есть он уже вышел на просрочку по кредиту, то новый кредит ему чтобы не предоставляли. Тоже такое ограничение планируется ввести на законодательном уровне", – подчеркнула Мадина Абылкасымова.

Она также ответила на уточняющий вопрос журналистов о словах Касым-Жомарта Токаева – сегодня президент говорил о закредитованности населения, социально-политических рисках и угрозе, в том числе, для банков.

Мадина Абылкасымова отметила, что речь шла о возможности требований со стороны казахстанцев о проведении еще одной кредитной амнистии.

"Я думаю, что для решения этого вопроса был принят закон о банкротстве физлиц. Вот он вступил в марте в силу, начали поступать первые заявления. То есть те заемщики, которые имеют сложности с обслуживанием кредита и уже не видят другой возможности, кроме как подать на процедуру банкротства, для них этот инструмент создан", – резюмировала она.

Напомним, что 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Ранее мы рассказывали о том, в каких случаях можно объявить себя банкротом и куда для этого нужно обращаться, а также, почему не стоит объявлять себя банкротом в Казахстане.

Кроме того, в начале года Мадина Абылкасымова объясняла, как будет снижаться закредитованность населения страны.

Во-первых, по ее словам, для ограничения долговой нагрузки будет проведена работа по пересмотру предельного значения годовой эффективной ставки банков.

Кроме того, в планах ведомства ввести ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов и микрокредитов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 календарных дней. Эта мера ограничит выдачу новых кредитов и рост долговой нагрузки неплатежеспособных заемщиков.

В целом, по ее словам, за 11 месяцев 2022 года кредиты банков физическим лицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге. В том числе объем потребительских кредитов вырос на 24,1% до 7,6 трлн тенге.

При этом общее количество заемщиков составило 6 млн 868 тыс. человек.

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 5,6% или 461 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 536 тыс. человек, увеличившись с начала года на 121 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017431-abylkasymova-prokommentirovala-slova-tokaeva-o-zakreditovannosti-kazahstantsev/