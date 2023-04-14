КТК возобновил перекачку нефти

Сооружения КТК. Фото: cpc.ru

Утром 14 апреля 2023 года насосные агрегаты магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, говорится на официальном сайте КТК.

Как пояснили в пресс-службе консорциума, проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода.

"В рамках текущей эксплуатации на протяжении всей линейной части специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит. На НПС "Атырау" в Республике Казахстан и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 в Российской Федерации в плановом режиме выполнена замена шаровых кранов. Немалый объем работ был выполнен и на линейной части. На нескольких участках магистрального нефтепровода проведена замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов методом установки ремонтных конструкций П2 и П5-У. В рамках соответствующей программы заменены восемь устаревших электроприводов магистральных шаровых кранов", - говорится в сообщении.

В целях реализации капитальных проектов основной деятельности КТК в России за период плановой остановки перекачки был выполнен большой объем работ по проектам модернизации систем обнаружения пожара и газа на НПС "Комсомольская" и НПС "Кропоткинская". На НПС КТК в Ставропольском и Краснодарском крае, а также на Морском терминале успешно выполнены работы, связанные с повышением надежности электроснабжения.

Отгрузка нефти на Морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

В компании напомнили, что плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.

КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками, отмечается в сообщении.

Остановка перевалки казахстанской нефти на КТК

Накануне стало известно, что на Каспийском трубопроводном консорциуме с 10 апреля вновь приостановили перевалку казахстанской нефти.

Позже в Минэнерго прокомментировали ситуацию. Как пояснили в ведомстве, Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Подчеркивалось, что остановка производится по заранее объявленному графику.

Напомним, что в феврале на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в городе Новороссийске также была приостановлена отгрузка нефти. Затем представители Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" был остановлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016810-ktk-vozobnovil-perekachku-nefti/