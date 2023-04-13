"Самрук-Казына" обязали перечислять 7% дохода в фонд "Қазақстан халқына"

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АО "ФНБ "Самрук-Қазына" будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду "Қазақстан халқына", сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Соответствующие правила, регламентирующие порядок выделения средств, утверждены постановлением правительства.

Согласно постановлению, "Қазақстан халқына" обязан использовать перечисленные средства по целевому назначению. Отметим, на сегодня фонд реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях, среди которых медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка, а также оказывает помощь при ЧС.

В частности, действуют программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью инновационными протезно-ортопедическими изделиями, созданию опорных сельских школ, центров раннего вмешательства, центров для детей с аутизмом, оснащению медорганизаций современным оборудованием, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально-уязвимых слоев населения и многие другие.

Напомним, инициатива о ежегодном перечислении не менее 7% от чистого дохода "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" была озвучена главой государства в послании народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

"Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана") – общественный социальный фонд, созданный по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент отмечал, что фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.

Фонд возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев. В прошлом году фонд опубликовал список своих доноров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016569-samruk-kazyna-obyazali-perechislyat-7-dohoda-v-fond-qazaqstan-halqyna/