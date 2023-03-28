Курс доллара упал более чем на 3,5 тенге в Казахстане
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Американский доллар резко подешевел по итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.
На данный момент стоимость доллара США в Казахстане составляет ровно 455 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта просела на 3,63 тенге.
При этом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 451,5-453,5 тенге, продажа – 457,5-459 тенге;
- в Алматы: покупка – 451,5-454 тенге, продажа – 457,5-459 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 451,5-453,5 тенге, продажа – 457,5-459 тенге.
Также, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:
- в Астане: покупка – 450-453,5 тенге, продажа – 454,9-456,5 тенге;
- в Алматы: покупка – 450-453 тенге, продажа – 457-458 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 455-456 тенге, продажа – 456,9-459 тенге.
Напомним, что перед выходными курс доллара также резко упал – тогда американская валюта подешевела сразу на 5,43 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014372-kurs-dollara-upal-bolee-chem-na-35-tenge-v-kazahstane/