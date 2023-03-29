Подешевел на 6 тенге: доллар продолжил падение на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара упал еще на 6 тенге на Казахстанской фондовой бирже после дневных торгов в среду, 29 марта, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам проведенных торгов средневзвешенный курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись на 6,35 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 443,5-446 тенге, продажа – 450-452 тенге;

покупка – 443,5-446 тенге, продажа – 450-452 тенге; в Алматы: покупка –443,5-446,5 тенге, продажа – 450-452 тенге;

покупка –443,5-446,5 тенге, продажа – 450-452 тенге; в Шымкенте: покупка – 443,5-446 тенге, продажа – 450-452 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 445-447 тенге, продажа – 448,8-451 тенге;

покупка – 445-447 тенге, продажа – 448,8-451 тенге; в Алматы: покупка – 445-447 тенге, продажа – 451-451,5 тенге;

покупка – 445-447 тенге, продажа – 451-451,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 447-448 тенге, продажа – 448,7-450 тенге.

Напомним, что накануне курс доллара упал более чем на 3,5 тенге в Казахстане. Также резкое падение американской валюты наблюдалось в минувшую пятницу - сразу на 5,43 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014579-podeshevel-na-6-tenge-dollar-prodolzhil-padenie-na-birzhe-v-kazahstane/