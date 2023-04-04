"Не могу класть руку на сердце": глава Минторговли – о поручении по снижению инфляции

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах кабмина рассказал, удастся ли добиться снижения инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что те меры, которые приняты в прошлом году по снижению инфляции, начали работать в этом году.

"Эти меры мы будем продолжать. Мы будем больше делать форвардного закупа, то есть закупа у товаропроизводителей, и меньше делать оборотных схем… Сейчас закупают на зиму-весну 2024 года – январь-апрель", – сказал он.

Журналисты поинтересовались, может ли он, положа руку на сердце, пообещать, что к концу года инфляция снизится до 10%.

"У меня стоит такая задача. Я не могу класть руку на сердце или отнимать руку от сердца. Я должен сделать это", – заявил он.

При этом он отметил, что люди делятся на две категории. Первая – это те, кто критикует. Вторая категория – те, кто работает. Последние, по его словам, обычно "результатом своего труда не очень довольны".

"Я работаю. Я не прогнозист. Та работа, которую мы делаем, должна привести к хорошему результату", – резюмировал Жумангарин.

Также во время встречи с министром журналисты спросили его, какие задачи стоят сейчас перед кабмином.

"Это вопрос не ко мне. Задача, которая передо мной стоит, не менялась с момента моего прихода: необходимо остановить галопирующий рост инфляции. Мы это сделали. На сегодня вы увидели, наконец-то, снижение, поэтому в данном контексте правительство пока успешно справляется со своей задачей", – отметил Жумангарин в ответ.

При этом ближайшие месяцы межсезонья он охарактеризовал как тяжелые.

"Хвастаться еще рано. Впереди тяжелые месяцы: апрель – май, начало июня, так называемое межсезонье", – отметил министр.

При этом он заверил, что проведена подготовительная работа: заготовили 33 тысячи тонн картофеля, 11 тысяч тонн моркови, 7 тысяч тонн капусты, лука приготовили.

Напомним, вчера Серик Жумангарин был переназначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции. Соответствующий указ подписал президент.

Инфляция в Казахстане

В прошлом году Казахстан столкнулся с рекордным ростом цен на товары и услуги. В декабре мы писали, что многие из экспертов выразили мнение о том, что такая ситуация продолжится и в текущем году.

К концу 2022 года по итогам декабря годовая инфляция в стране достигла 20,3%, что стало рекордом не только для прошлого года, но и предыдущих нескольких лет.

По состоянию на начало февраля инфляция продолжала бить рекорды в Казахстане.

А вчера мы писали, что темпы годовой инфляции в стране резко снизились. С чем это связано, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015348-ya-ne-prognozist-zhumangarin-vyskazalsya-o-snizhenii-inflyatsii/