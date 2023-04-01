Подорожает ли бензин на АЗС с 1 апреля, объяснили в Минэнерго

Заправочная станция. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы всерьез обеспокоились подорожанием бензина. Причиной этому стал проект приказа Минэнерго о поднятии предельных цен на оптовую реализацию нефтепродуктов, передает Almaty.tv.

В Казнете стали появляться возмущения касательно удорожания бензина. Сообщается, что с 1 апреля цены на бензин и солярку в Казахстан увеличатся на 6-7 тенге и 12-14 соответственно.

Но в Минэнерго пояснили, что поднятие предельных цен на оптовую реализацию топлива никоим образом не затронет обычных потребителей. Дело в том, что в данном приказе ничего не говорится про розницу.

При этом увеличивать цены на автозаправочных станциях, как сообщается, права не имеют, так как по стране действуют те же самые предельные цены и на розничную торговлю.

К примеру, стоимость 92-го бензина в большинстве регионов страны не должна превышать 182 тенге, а дизеля – 230 при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане.

"Проектом приказа не предусматривается его вступление в силу с 1 апреля текущего года или какое-либо изменение розничных цен. Основной целью данного проекта приказа является обеспечение закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на автозаправочные станции по приемлемым ценам", – рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Жансая Хамиткызы.

Напомним, 24 марта на портале "Открытые НПА" Минэнерго опубликовало проект приказа "Об установлении предельных цен на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен".

Отмечалось, что обсуждение документа завершится 30 марта.

Позже в Минэнерго отметили, что проектом данного приказа не предусматривается его вступление в силу с 1 апреля или какое-либо изменение розничных цен.

Кроме того, в пресс-службе ведомства тогда пояснили, что основной целью данного проекта приказа является обеспечение закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на автозаправочные станции по приемлемым ценам.

В связи с этим, как рассказали в Минэнерго, они планируют установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Цены на дизтопливо в Казахстане

По данным аналитиков, в феврале этого года цена зимнего дизельного топлива в среднем по Казахстану составляла 631 тенге за литр. При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало на 82%.

Летнее дизельное топливо по итогам февраля стоило в среднем 241 тенге за литр. За год оно подорожало лишь на 2,6%, с 235 тенге.

Ранее в правительстве сообщили, что в некоторых регионах страны наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В связи с этим Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Согласно документу "О принятии технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", опубликованному на ИПС "Адилет", обозначение автомобильного бензина включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:

Первая группа: буквы "АИ", обозначающие автомобильный бензин.

Вторая группа: цифровое обозначение октанового числа автомобильного бензина (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), определенного исследовательским методом.

Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс автомобильного бензина.

При этом обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:

Первая группа: буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо.

Вторая группа: буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения.

Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014980-podorozhaet-li-benzin-na-azs-s-1-aprelya-obyasnili-v-minenergo/