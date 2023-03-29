Звание Народного артиста возродят в Казахстане

Микрофон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Звание "Народный артист Казахстана" восстановят. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Во время своего выступления президент сообщил, что еще одним важным вопросом является проведение выверенной политики в области развития культуры.

"Сейчас разрабатывается новая концепция развития этой отрасли. Данный документ должен быть ориентирован на комплексное развитие сферы культуры, сохранение и продвижение культурного наследия страны, укрепление национальной идентичности.

Творческая интеллигенция должна генерировать популярный и востребованный контент, который в то же время отвечает стратегическим задачам государства. Здесь очень важно системно поддерживать отечественную креативную индустрию", - заявил Токаев.

Глава государства выразил убеждение в том, что последовательное укрепление человеческого капитала станет залогом успеха нашей страны в быстроменяющемся мире.

"Сформировав новое качество нашей нации, мы заложим прочные основы для построения справедливого государства и гармоничного общества. Я принял решение о восстановлении звания "Народный артист Казахстана". В октябре, накануне Дня Республики, первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня президент выступил перед обновленным парламентом. Он также высказался о сфере туризма, заявив, что нужно создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014493-zvanie-narodnyy-artist-kazahstana-vozrodyat-v-kazahstane/