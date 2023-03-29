Токаев: Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность

Заседание сената. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

Касым-Жомарт Токаев предложил транслировать пленарные заседания парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире телеканалов, передает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Теперь правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества.

Сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа.

Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе. Сегодня заседания законодательного органа транслируются в Интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории.

Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала.

У граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов. Дискуссии в парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват. В целом, данный формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе.

Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды", – сказал глава государства.

Как сообщается на официальном сайте парламента РК, парламент Республики Казахстан является высшим представительным органом республики, осуществляющим законодательную власть.

Полномочия парламента начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии парламента нового созыва. Срок полномочий парламента определяется сроком полномочий депутатов мажилиса очередного созыва.

Парламент состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.

Сенат образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы на совместном заседании депутатов всех представительных органов. 15 депутатов назначаются президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каждые три года.

Срок полномочий депутатов сената – шесть лет.

Палату возглавляет председатель, избираемый сенатом из числа депутатов тайным голосованием. Кандидатуру спикера сената выдвигает президент.

Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 депутатов мажилиса избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному округу на избирательного права при тайном голосовании.

Срок полномочий депутатов мажилиса – пять лет.

Кандидатуру на должность председателя мажилиса выдвигают и согласуют сами депутаты палаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014501-translirovat-zasedaniya-parlamenta-po-telekanalam-predlozhil-tokaev/