Причины пробок на границе с Китаем назвали в КГД

Пункт пропуска "Нур жолы". Иллюстративное фото: Погранслужба КНБ РК

В Комитете государственных доходов отреагировали на замечание сенаторов по поводу выросших очередей на границе Казахстана и Китая. Ответ ведомства появился на официальном сайте КГД Минфина РК.

Как подчеркнули в ведомстве, возврат к "бесшовному" перемещению через границу, как это было до пандемии, требует времени. Как оказалось, большинство перевозчиков и водителей в РК на сегодня не имеют виз для въезда в КНР. Этим пользуется определенный круг водителей-перегонщиков в приграничном районе, которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату.

Для решения этой проблемы госорганы Казахстана прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз.

Влияет на заторы на границе и то, что больше половины перевозчиков не имеют карточек допуска для осуществления международных перевозок, которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений (КНР).

КГД совместно с НПП "Атамекен" информирует, что для сохранения очереди перевозчикам необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Автотранспорт без наличия такого документа планируется исключать из очереди.

Ведомство продолжает внедрять систему электронной очереди CarGoRuqsat.

"Некоторые недобросовестные перевозчики бронировали очередь "про запас", не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди", - отметили в комитете.

Кроме того, по данным ведомства, некоторые водители сначала встают в электронную очередь и лишь по мере приближения к дате пересечения границы начинают поиск контрактов и грузов на поставку.

"Они поднимают стоимость перевозок. Данные суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя.

Благодаря интеграциям и сверке с госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди, материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы", - добавили в КГД.

Ситуация на границе Казахстана и Китая

Напомним, накануне спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о заторах на казахстанско-китайской границе. Он отметил, что в последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что на границе с КНР машины стоят очень долго.

Незадолго до этого премьер-министр Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов на границе с Китаем.

Стоит отметить, что с 10 января 2023 года китайская сторона сняла ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

Согласно информации на официальном сайте Министерства иностранных дел РК, общая протяженность демаркированной казахстанско-китайской государственной границы составляет около 1 783 км. Из них сухопутной границы – 1 215,86 км, а водной – 566,89 км.

Линия границы на местности обозначена 688 пограничными знаками.

Согласно приложению к соглашению между правительствами РК и КНР, между странами организованы следующее автомобильные пункты пропуска: Хоргос, Кольжат, Достык, Бахты, Майкапчагай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013238-prichiny-probok-na-granitse-s-kitaem-nazvali-v-kgd/