Смаилов поручил устранить барьеры для провоза груза из Китая

Фура на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

На совещании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов на границе с Китаем, сообщается на официальном сайте правительства.

Меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Как сообщается, было отмечено, что на сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы". В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений.

"Данная очередь ведется в электронном виде на платформе АО "Информационно-учетный центр" МФ РК посредством сайта Qoldau.kz. Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживания в сутки не более 100 грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.

В свою очередь, это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом, гласит сообщение.

Премьер-министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.

"Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.

Напомним, что с 10 января этого года китайская сторона сняла ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте МИД, общая протяженность демаркированной казахстанско-китайской государственной границы составляет около 1 783 км. Из них сухопутной границы – 1 215,86 км, а водной – 566,89 км. Линия границы на местности обозначена 688 пограничными знаками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012827-smailov-poruchil-ustranit-barery-dlya-provoza-gruza-iz-kitaya/