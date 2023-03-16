"Фактор, который влияет на цены": бороться с пробками на границе с Китаем призвали в сенате

Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты парламента высказался о ситуации на границе с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Ашимбаев указал, что большой объем товаров у нас идет из Китая.

"Один из факторов - это ситуация на казахстанско-китайской границе. Чем больше там будет пробок, сложных ситуаций, очередей, тем больше там будет посредников, тем больше там будет коррупции, поборов, и эти все поборы ложатся в конечном итоге на потребителей. Расчищая ситуацию на границе, убирая какие-то преграды, каких-то посредников, мы способствуем тому, что цена будет ниже, чем с этими негативными ситуациями", – отметил он.

Спикер отметил, что в последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что на границе с КНР машины стоят очень долго.

"Китайская сторона пошла на послабление, либерализировали. В связи с этим пришло время выполнить поручение главы государства. Сенаторы готовы этим заняться, навести порядок для того, чтобы снизить себестоимость провозки казахстанско-китайскую границу. Здесь немало, видимо, заинтересованных в этом лиц, коррупционеров. С этим нужно жестко разбираться, автоматизировать все процессы - я не думаю, что Китай против этого.

Нужно убрать все создаваемые препоны со стороны таможни и других структур на границе с Китаем. Это один из факторов, который влияет на цены в нашей стране. А мы этот фактор можем устранить. Он искусственный во многом. Пандемия завершилась, китайская сторона изменила свою политику, а очереди на границе остались", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Напомним, на днях на совещании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов на границе с Китаем.

Стоит отметить, что с 10 января 2023 года китайская сторона сняла ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

Согласно информации на официальном сайте Министерства иностранны дел РК, общая протяженность демаркированной казахстанско-китайской государственной границы составляет около 1 783 км.

Из них сухопутной границы – 1 215,86 км, а водной – 566,89 км.

Линия границы на местности обозначена 688 пограничными знаками.

Согласно приложению к соглашению между правительствами РК и КНР, между странами организованы следующее автомобильные пункты пропуска: Хоргос, Кольжат, Достык, Бахты, Майкапчагай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013124-faktor-kotoryy-vliyaet-na-tseny-borotsya-s-probkami-na-granitse-s-kitaem-prizvali-v-senate/