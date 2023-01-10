Китай снимает ограничительные и карантинные меры на границе с Казахстаном

Пункт пропуска "Калжат". Фото: пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК

Китайская сторона с 10 января снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы, передает Комитет государственных доходов МФ РК в своем официальном Telegram-канале.

Сообщается, что китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию Китая.

При этом водители автотранспорта обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам.

В КГД отметили, что требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привели к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспорта.

9 января 2023 года в целях обеспечения координации работы заинтересованных сторон в пункт пропуска "Калжат" был осуществлен выезд руководящего состава КГД МФ РК.

"В ходе проведенного рабочего совещания совместно с пограничной службой, местными исполнительными органами и перевозчиками были даны необходимые разъяснения о порядке прохождения таможенных процедур, а также пересечения государственной границы.

В ходе совещания участники внешнеэкономической деятельности задали ряд вопросов, на которые получили конкретные ответы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ведут постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю.

Ранее посол Китая в Казахстане Чжан Сяо прокомментировал ситуацию на госгранице с Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2004746-kitay-snimaet-ogranichitelnye-i-karantinnye-mery-na-granitse-s-kazahstanom/