Нацбанк планирует купить около 2 млрд долларов на бирже KASE

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Директор департамента монетарных операций НБ РК Нуржана Турсунханова сообщил, что Национальный банк планирует в течение 2023 года поэтапно приобретать иностранную валюту, об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что проведение сбалансированной инвестиционной политики в отношении значительного объема активов требует диверсификации портфеля, которую невозможно реализовать только в рамках локального рынка ценных бумаг.

Как сообщил Нуржан Турсунханов, за период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%.

"При этом для эффективного управления валютной частью пенсионных активов ЕНПФ было разработано стратегическое распределение, предусматривающее инвестирование в основные зарубежные классы активов. Это глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня", - говорится в сообщении.

Он добавил, что по итогам 2022 года на фоне роста пенсионных активов, в том числе за счет инвестиционного дохода, доля валютных активов в портфеле ЕНПФ снизилась и составила 28,4%. С учетом дальнейшего ожидаемого роста пенсионных активов валютная доля в портфеле ЕНПФ может снизиться к концу 2023 года до 24,3%.

"Учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты. Для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка 2 млрд долларов. Приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений (годовой объем торгов на KASE по итогам 2022 года составил 29,7 млрд). Кроме того, данные операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года", - говорится на сайте Нацбанка.

По словам Турсунханова, приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Это также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что Национальный банк инвестирует на рыночных условиях пенсионные активы ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006750-natsbank-planiruet-kupit-okolo-2-mlrd-dollarov-na-birzhe-kase/