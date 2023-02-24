Когда казахстанцы смогут начать пользоваться цифровым тенге, рассказали в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в Нацбанке заявили, что в 2023 году в Казахстане будет запущен пилотный проект использования цифрового тенге – казахстанцы смогут воспользоваться нацвалютой в таком формате в конце года, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов напомнил, что введение цифрового тенге в Казахстане "растянуто" на несколько лет. Сейчас ведомство выбирает госорганы и виды соцвыплат, которые станут частью пилотного проекта к концу 2023 года.

"К концу года казахстанцы реально смогут воспользоваться цифровым тенге по получению определенных соцвыплат и по участию в госзакупках в тех госорганах, которые попадут в наш пилотный проект", – заявил Пирматов.

Напомним, ранее стало известно, будет ли цифровой тенге отличаться по стоимости от привычных наличных и безналичных денег.

Также в Нацбанке опровергли фейк о полной замене в Казахстане наличных и безналичных денег цифровым тенге.

Добавим, что, согласно информации на сайте Нацбанка, в РК фиатные деньги (валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающая ее – прим. ред.) существуют в двух формах – наличной и безналичной. Цифровой тенге станет еще одним представлением обязательства НБ РК, обладающего всеми свойствами и функциями денег.

Отмечается, что цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет сосуществовать как дополнительная форма денег. Эмитентом цифрового тенге выступит НБРК.

Новый вид национальной валюты будет доступен всем субъектам экономики при осуществлении ими платежей и расчетов. Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности, которая записывается в индивидуальные электронные кошельки и может перемещаться между ними. НБ РК также рассмотрит другие варианты технологической реализации цифровой платформы. При этом некоторые технологические подходы к реализации могут обеспечить обмен цифровыми тенге без подключения к сети Интернет. Вместе с тем цифровой тенге может быть использован для онлайн-транзакций. Таким образом, цифровой тенге будет являться цифровой валютой центрального банка.

Важно отметить существенные различия между цифровым тенге и электронными деньгами. Цифровой тенге станет дополнительной формой денег, эмитируемой НБ РК, тогда как электронные деньги существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы, в том числе частными организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010747-kogda-kazahstantsy-smogut-nachat-polzovatsya-tsifrovym-tenge-rasskazali-v-natsbanke/