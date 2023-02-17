Названы регионы Казахстана, где растет количество бедных

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спикер сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях заявил, что доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. Ее размер в 2023 году равен 40 567 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что к этому часу на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов.

"Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях", – добавил спикер сената.

По его словам, одним из решений, позволяющих повысить благосостояние населения, является развитие микро и малого предпринимательства.

Однако, как добавил Маулен Ашимбаев, малый бизнес расположен сегодня и концентрируется в крупных городах, а в сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса.

Ранее глава Министерства труда и соцзащиты населения сообщила, что в Казахстане из-за высокой инфляции вырос процент бедного населения. По словам Тамары Дуйсеновой, если в прошлые годы число бедных составляло 4,9%, то в этом году этот показатель достиг 5,1%.

Прожиточный минимум в Казахстане

Мы также писали, что в Казахстане с нового года был увеличен прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат – с 37 389 тенге до 40 567 тенге. Он устанавливается в начале года и потом не меняется.

Наряду с ним в стране также действует прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – он ежемесячно устанавливается для каждого региона. По своей сути этот показатель дает понять, сколько денег нужно казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности – оплатить необходимые услуги, купить нужные продукты и товары. То есть его размер напрямую зависит от цен в регионе.

В 2022 году Казахстан накрыла рекордная инфляция, которая продолжила расти и в новом году. По итогам января она достигла 20,7%.

Вслед за ростом цен на товары и услуги заметно вырос и прожиточный минимум. Если в декабре, по данным Бюро национальной статистики, в среднем по стране он был равен 44 719 тенге, то в январе вырос до 45 419 тенге.

Самый высокий показатель был зафиксирован в Мангистауской области – 58 183 тенге. Для сравнения, в текущем году минимальная зарплата в Казахстане равна 70 тыс. тенге, однако, как отмечают аналитики, после выплаты всех налогов и отчислений на руки работники получают чуть больше 61 тыс. тенге.

Также высоким прожиточным минимумом отличилась и столица Казахстана – астанчанам для удовлетворения своих минимальных потребностей требуется около 50 405 тыс. тенге. На третьем месте расположился Алматы – 46 965 тенге.

Самый низкий прожиточный минимум на душу населения по итогам января 2023 года был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – всего 40 902 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009827-nazvany-regiony-kazahstana-gde-rastet-kolichestvo-bednyh/