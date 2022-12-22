Почему Apple, NIKE, Toyota и IKEA не спешат зайти на рынок Казахстана, разъяснили в МИД

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров объяснил, почему многие мировые компании не открывают свои производства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему такие компании как Apple и NIKE не спешат открывать свои производства в Казахстане.

В ответ Алмас Айдаров заявил, что вопрос прихода брендов – это вопрос рынка. И в этом плане, по его словам, Казахстан - страна, с точки зрения рынка, небольшая, а большие компании всегда ориентируется на экспорт.

Спикер заверил, что наши послы ведут переговоры с головными офисами больших компаний.

"С каждым отдельным брендом ведутся переговоры в зависимости от того, что мы здесь от него хотим. Если говорить об Apple, предлагать им производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично, у нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов здесь, в Казахстане. Ни квалифицированной рабочей силы в этой компетенции у нас нет, нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешевой рабочей силы.

Поэтому конкретно с Apple у нас ведутся переговоры по открытию его официального представительства по торговле в Алматы. Эта работа ведется. И в Apple нам сказали, что подобного уровня вопросы у них занимают порядка 3-4 лет по их решению. Но эта работа началась", - отметил спикер.

При этом он заявил, что не увидел никакого подтверждения тому, что Apple и NIKE планируют открыть производство в Узбекистане.

"Не наблюдал этого ни в Ташкенте, ни у этих компаний американских – я на своем уровне там интересовался и не слышал о таких планах… Это нормально, когда какие-то корпорации выбирают страны. Но приход, в частности, Apple, я бы еще понял, если б они выбрали Узбекистан, если б это было правдой. Потому что ранее Apple имел свой офис в Москве, мы с РФ в одном Евразийском союзе, и вся продукция поставлялась в Казахстан.

Наш рынок для Apple давно завоеванный. Многие у нас из Америки самостоятельно покупают. Тогда как Узбекистан больше пользуется Samsung, и был бы более логичен приход Apple в Узбекистан. Но еще раз, это не подтвердилось", - добавил вице-министр.

Не является, по его словам, достижением и приход на рынок компании NIKE.

"Не всегда приход NIKE является каким-то достижением. Если вы посмотрите на любую этикетку, где делает компания свои вещи, там в основном страны с очень низким доходом.

Приход данной компании в страну потребует, если по-простому говорить, готовы ли наши люди работать по 12 часов за 50 долларов на темных фабриках, чтобы производить дешевую продукцию NIKE. Мы бы на такие условия не согласились, и мы давно уже перешли эту стадию развития, наш уровень зарплат это не позволит", - отметил Алмас Айдаров.

Говоря о компании Toyota, вице-министр напомнил, что она однажды в Казахстане пыталась производить автомобили, но рынок не воспринял ту стоимость, по которым эти автомобили производились.

"Сейчас, тем более с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане, например, Kia и Hyundai, китайский автопром очень активен. Я не думаю, что Toyota сможет быть конкурентноспособной в Казахстане. Себестоимость ее производства гораздо выше выходит, она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка.

Кроме того, по заверению корпорации, которая владеет брендом Toyota, для производства, к примеру, марки Camry, любимой всеми казахстанцами, требуется рынок в 50 млн. Они подобные заводы имели в России, и до сих пор все их поставки производятся из российских автопромов. Пока компания не приостановила полностью свое производство в России, есть еще на складах, поэтому поставки идут оттуда", - пояснил он.

В целом, по его оценке, вести переговоры с Toyota о производстве здесь не имеет смысла, тем более, что, по его словам, мы уже достаточно продвинулись в переговорах с Kia, Hyundai, JAC и другими брендами авто.

То же самое, отметил вице-министр, и с IKEA.

"Они несколько раз рассматривали наш рынок, мы предоставляли площадки и прочее. Но пока компания думает, потому что бросать активы в России не так выгодно. Они очень много активов приобрели в России, построились, и пока IKEA тоже полностью из РФ не вышла, пока поставки идут оттуда", - пояснил он.

В целом, заверил Алмас Айдаров, не всегда приход бренда является для казахстанских властей приоритетом или же является выгодным.

"Если же бренды требуют тех условий, на которые мы не согласны, к примеру, компания WildBerries, мы несколько лет с ними переговоры ведем на различных уровнях, они высказывают различные мнения.

Но я вам скажу, на первых же переговорах компания потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве им складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим, вы должны работать на общих условиях.

Почему мы для иностранной компании будем строить бесплатные склады и освобождать на 30 лет торговлю, просто торговлю и складирование, а другим нашим отечественным компаниям не будем? Поэтому заходите на общий рынок. Поэтому WildBerries без крупных складов с мелкими складами работает", - резюмировал вице-министр иностранных дел.

Напомним, в июне этого года бренд NIKE объявил о полном уходе с российского рынка. Примерно в это же время об уходе из России сообщила и шведская IKEA. До этого в марте компания приостановила в стране свою деятельность.

В начале марта 2022 года Toyota прекратила производство на территории России и остановила экспорт в страну. А в конце сентября японская компания на официальном сайте заявила о прекращении производства в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002618-pochemu-apple-nike-toyota-i-ikea-ne-speshat-zayti-na-rynok-kazahstana-razyasnili-v-mid/