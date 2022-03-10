Toyota прекратила производство на территории России и остановила экспорт в страну

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Японская корпорация Toyota Motor остановила выпуск автомобилей в России, а также экспорт уже готовых машин в РФ, передает ТАСС.

Как сообщили в токийской штаб-квартире компании, такие меры были введены из-за проблем со снабжением.

"Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими. Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это также связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами", – сказал представитель пресс-службы корпорации.

Кроме того, компания отзывает своих сотрудников из России. Эвакуироваться будут работники Toyota Motor и члены их семей.

Отозвали своих сотрудников из России и другие автомобилестроительные компании Mitsubishi Motors, Nissan Motor и Subaru.

Ранее итальянская автомобилестроительная компания Iveco Group прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960037-toyota-prekratila-proizvodstvo-na-territorii-rossii-i-ostanovila-eksport-v-stranu/