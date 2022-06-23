Nike объявила о полном уходе с российского рынка

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Американская компания Nike, которая специализируется на производстве спортивной одежды и обуви, заявила об окончательном уходе из России. В стране не будет работать даже их мобильное приложение.

О своем уходе с российского рынка Nike заявила на официальном сайте компании.

При переходе на главную страницу русскоязычной версии сайта в центре экрана крупными буквами появляется информация о том, что компания закрывает бизнес в России.

"Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно закрылись и больше не откроются", – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале марта компания Nike приостановила продажу своих товаров в России.

В конце мая стало известно, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение в России, отчего все магазины этого бренда вынуждены закрыться по мере исчерпания запасов товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975453-v-nike-okonchatelno-zayavili-ob-uhode-s-rossiyskogo-rynka/