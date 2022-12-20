Нехватку угля на некоторых казахстанских ТЭЦ объяснили в Минэнерго

ТЭЦ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах кабмина объяснил, как так получилось, что на некоторых казахстанских ТЭЦ не хватает угля, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, из-за чего на казахстанских ТЭЦ не хватает около 4 млн тонн угля.

Болат Акчулаков в ответ сообщил, что были проблемы, связанные со снижением нормативного запаса угля на станциях.

"У каждой станции свой нормативный запас как угля, так и мазута, то что они используют в виде топлива. По углю - были отставания. К примеру, на Петропавловской ТЭЦ норматив хранения угля составляет 20 дней с учетом дневной нагрузки.

К сожалению, из-за того, что были определенные проблемы, в том числе с логистикой, то есть элементарно с перевозкой, запас снижался до 6 дней", — пояснил министр.

После работы, проведенной с КТЖ, по его словам, удалось сейчас этот показатель поднять до 17 суток.

"Можно сказать, что они приблизились к нормативу, норматив - 20 дней, запас сегодня - 17, мы нарастим до норматива", — заверил глава Минэнерго.

Напомним, сегодня глава Минэнерго сообщил, что более 180 млрд тенге потребуется на капремонт изношенных ТЭЦ.

Ранее Болат Акчулаков сообщил о мерах по совершенствованию работы действующих ТЭЦ. Он рассказал, что в 2023 году будет принят закон "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. Кроме того, стало известно, что до 2037 года в Казахстане будет проходить поэтапная модернизация тепловых сетей.

Между тем еще в октябре премьер-министр страны заявлял о том, что текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65%. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002238-nehvatku-uglya-na-nekotoryh-kazahstanskih-tets-obyasnili-v-minenergo/