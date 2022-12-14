В ближайшие месяцы планирует Минэнерго завершить аудит всех ТЭЦ в Казахстане

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков во время заседания правительства заявил, что в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил о мерах по совершенствованию работы действующих ТЭЦ.

"Программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит привлечь в отрасль ежегодно до 400 млрд тенге инвестиций. К 2035 году в стране планируют сократить износ генерирующих мощностей на 15%. Это также позволит обеспечить встречными обязательствами участников рынка", — сообщил Болат Акчулаков.

Он рассказал, что в 2023 году будет принят закон "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. Будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

"В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электросетей, что позволит выявить проблемы и их текущее состояние. После этого будет принято решение по каждому объекту критической инфраструктуры", — сказал Акчулаков.

Из доклада министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева стало известно, что до 2037 года в Казахстане будет проходить поэтапная модернизация тепловых сетей.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001506-uzhe-v-sleduyuschem-godu-planiruet-minenergo-zavershit-audit-vseh-tets-v-kazahstane/