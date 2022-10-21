Когда возобновит работу КТК, рассказали в Минэнерго

Трубопровод. Иллюстративное фото: cpc.ru

Глава Минэнерго на брифинге в СЦК рассказал о ситуации на КТК. Сейчас, по его словам, там ведутся ремонтные работы, завершение которых ожидается к концу октября, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков заявил, что этот вопрос стал актуальным и популярным в последнее время.

"Вопрос ремонта – это вопрос конца этого месяца. Работы уже ведутся. Недели полторы назад был один нюанс, связанный с недостаточным количеством водолазного оборудования, потому что это все находится под водой…. Оно было тоже доставлено, сейчас эти работы ведутся, буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу октября, после 25 числа, запущены будут ВПУ (выносные причальные устройства – прим. ред.) дополнительные", — отметил министр.

При этом он отметил, что КТК работает уже 20 лет без капитального ремонта, а в агрессивной среде морской воды оборудование механически быстро изнашивается.

"Может быть, совпадение, что именно в этом году все это начало происходить. Но полностью эти работы ведутся. КТК в принципе в этом году на длительные сроки не останавливался. И этот один ВПУ, который у нас есть, позволяет текущий объем добычи (нефти - прим. ред.) полностью экспортировать для Казахстана. Два ВПУ - это уже 100-120% мощностей, третий всегда был резервом", — резюмировал Болат Акчулаков.

Напомним, в конце марта система Каспийского трубопроводного консорциума пострадала в результате шторма. Повреждения выявили на ВПУ-2 и ВПУ-3, из-за чего их работа была приостановлена.

В июле в Атырауской области одновременно отключились две воздушные линии электропередач, которые питают нефтеперекачивающие станции КТК. Через несколько дней их работу восстановили.

Позже в августе стало известно, что КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993810-kogda-vozobnovit-rabotu-ktk-rasskazali-v-minenergo/