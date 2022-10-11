С чем связано снижение объемов добычи нефти на Кашагане, объяснили в Минэнерго

Месторождение Кашаган. Иллюстративное фото: Facebook / NCOC

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании кабмина объяснил снижение объемов добычи нефти на месторождении Кашаган, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что на Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 млн тонн, или 83% от плана этого года.

"Данное снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак" в августе текущего года",- пояснил министр.

По его словам, к этому часу оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи.

"На сегодня месторождение работает на половину от своей мощности", - резюмировал Акчулаков.

Напомним, в начале августа стало известно об остановке добычи нефти на Кашагане. Причиной тогда была названа утечка газа.

Через несколько дней добычу нефти на месторождении восстановили. По информации Минэнерго, после восстановления суточная добыча ресурса на Кашагане составляла порядка 100 тыс. баррелей.

В середине августа глава Минэнерго посетил месторождение и поручил разобраться в причинах утечки газа

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992069-s-chem-svyazano-snizhenie-obemov-dobychi-nefti-na-kashagane-obyasnili-v-minenergo/