Акчулаков поручил разобраться в причинах утечки газа на Кашагане

Установка комплексной подготовки нефти и газа. Фото: пресс-служба Минэнерго

Глава казахстанского министерства энергетики Болат Акчулаков прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область – там министр посетил месторождение Кашаган, где на днях произошла утечка газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Прибыл Акчулаков в регион сегодня, 11 августа.

Началась поездка министра с посещения производственных объектов Северо-Каспийского проекта (North Caspian Operating Company – NCOC).

Представители министерства, акимата Атырауской области, АО "НК "КазМунайГаз" и NCOC совершили облет острова "D" на месторождении Кашаган.

"С начала 2022 года на Кашагане было добыто 7,2 млн тонн нефти, и попутного нефтяного газа – 4,4 млрд кубических метров", – сообщили в Минэнерго.

В ходе посещения завода "Болашак" участники встречи ознакомились с работой Установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ).

Тогда министр поднял вопрос о ходе проведения ремонтных работ на заводе "Болашак" и пуско-наладки на 2 компрессорах на острове "D" и сроках завершения всех восстановительных работ.

"Министр энергетики РК поручил руководству завода по итогам ремонтных работ представить в министерство детальный анализ о причинах недавней утечки газа и проделанной работе по возобновлению производственных операций", – сообщили в пресс-службе министерства.

Болат Акчулаков (по центру). Фото: пресс-служба Минэнерго

В прошлую пятницу, 5 августа, стало известно об остановке добычи нефти на Кашагане. В качестве причины называлась утечка газа.

Накануне добычу нефти на месторождении восстановили. По информации Минэнерго, в настоящее время суточная добыча ресурса на Кашагане составляет порядка 100 тыс. баррелей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982809-akchulakov-poruchil-razobratsya-v-prichinah-utechki-gaza-na-kashagane/