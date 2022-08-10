Добычу нефти возобновили на Кашагане

Месторождение Кашаган. Иллюстративное фото: Facebook / NCOC

В ночь с 9 на 10 августа на месторождении Кашаган в Атырауской области возобновили добычу нефти. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Оператора Северо-Каспийского проекта (NCOC).

Сообщается, что производство будет возобновляться постепенно.

"Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений.

Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - говорится в сообщении компании.

Напомним, добыча нефти на месторождении была полностью приостановлена 5 августа. Причиной стала утечка газа из-за растрескивания одной из труб.

Отметим также, что с 4 августа КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана из-за ремонта на Тенгизском месторождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982483-dobychu-nefti-vozobnovili-na-kashagane/