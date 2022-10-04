Глава Минфина: Переизбытка рубля в Казахстане нет

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, наблюдается ли в Казахстане переизбыток рубля из-за наплыва россиян, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет", — заявил Ерулан Жамаубаев.

В целом, по его словам, этот вопрос находится в плоскости Нацбанка.

"Если Национальный банк увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести такую массу в Россию либо другие меры, это будет обсуждаться. Порога по принятию мер нет.

Вопросы валютного регулирования и соответствующие интервенции относятся к компетенции Нацбанка", — резюмировал глава Минфина.

Напомним, ранее сообщалось, что в казахстанских городах резко спал наплыв мигрантов из России: очереди на границе значительно уменьшились, в ЦОНах наплыва иностранцев тоже не наблюдается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990951-glava-minfina-pereizbytka-rublya-v-kazahstane-net/