Добычу нефти на Карачаганаке временно остановят

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Из-за проведения планового ремонта на месторождении Карачаганак будет временно приостановлена добыча нефти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как уточнили в ведомстве, в период с 12 сентября по 6 октября запланирована остановка добычи нефти на Карачаганаке для проведения планового капитального ремонта на месторождении.

Напомним, что в конце марта экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма. После периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Ремонт был завершен в апреле.

А в конце августа два причала КТК приостановили работу. В ходе проведения водолазами плановых работ по техобслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987027-dobychu-nefti-na-karachaganake-vremenno-ostanovyat/