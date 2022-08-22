Два причала КТК приостановили работу

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Представители Каспийского Трубопроводного Консорциума доложили о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 (выносных причальных устройств). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КТК.

Как пояснили представители консорциума, в августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Подчеркивается, что угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.

"В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам", – говорится в сообщении компании.

КТК рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести.

Специалисты также рассказали, что могло послужить причиной выявленных повреждений. Классификационное общество ABS подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительно сложные гидрометеоусловия. Вероятно, повреждения могли появиться из-за них.

"Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", – говорится в сообщении.

К компании подчеркнули, что КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

Также представители консорциума добавили, что выявленные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти; угрозы населению и окружающей среде не имеется.

Помимо этого компанией были проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании.

"КТК разработал соответствующее техническое задание и намерен провести замену танков из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций", – заявили в компании.

Напомним, что в конце марта экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма. После периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов.

Ремонт был завершен в апреле.

В июле российский суд приостановил работу КТК на месяц. Однако вскоре данное судебное решение было отменено судом вышестоящей инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984242-dva-prichala-ktk-priostanovili-rabotu/