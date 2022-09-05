Минэнерго: Казахстан импортирует до 100 тыс. тонн дизтоплива из России

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, как будет решаться нехватка дизельного топлива в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, за исключением 2020 года, производство дизельного топлива в Казахстане из года в год растет.

"В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производства ГСМ. Прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн, что больше чем на 300 тыс. тонн, чем в 2021 году, и на 640 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

Уже по итогам 8 месяцев текущего года произведено 3,5 млн тонн дизтоплива, что примерно на 239 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Фондом "Самрук-Казына" и компанией КМГ подписан контракт на импорт необходимых объемов дизельного топлива в сентябре и октябре", – добавил он.

Позже министр сообщил, что речь идет о двух партиях общим объемом до 100 тысяч тонн.

"Однозначно, что этот объем из Российской Федерации. У нас на ближайшее (расстояние – прим. ред.) поставщика такого количество топлива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов, это было предусмотрено изначально, такая возможность импортирования дизтоплива из РФ, как и авиакеросина. Сейчас уже отгрузки начались, "КазМунайГаз" этим непосредственно занимается, и мы сейчас уже ожидаем первую партию импорта", – резюмировал министр.

Напомним, в августе казахстанцы столкнулись с дефицитом дизельного топлива на отечественных заправках. Из-за жалоб автомобилистов Смаилов дал поручения по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Позже в стране была введена дифференцированная система оплаты на заправках. Планируется, что с сентября заправляющихся на АЗС будут отслеживать через специальную базу.

Напомним также, что в конце августа из-за проблем с топливом в стране главе "КазМунайГаза" и вице-министру энергетики были объявлены строгие выговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986203-minenergo-kazahstan-importiruet-do-100-tys-tonn-diztopliva-iz-rossii/