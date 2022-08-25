Минэнерго: Нельзя говорить, что через 13 дней топливо кончится – это не так

Министр энергетики РК Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков на пресс-конференции разъяснил сделанное ранее заявление о том, что запаса дизеля в Казахстане хватит на 13 дней – по сообщению министра, речь идет о запасе на экстренный случай, а не об общем количестве топлива в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пояснение по ситуации на рынке ГСМ страны. Я думаю, вы заметили, что, несмотря на имеющиеся запасы топлива, в стране в некоторых регионах возникает нехватка топлива. Преимущественно, на заправочных станциях.

По состоянию на 24 августа, текущий совокупный запас дизельного топлива – 212,4 тысяч тонн. Ранее мы говорили о таких цифрах, что такого объема хватает на 13 дней. Здесь хотелось бы дать пояснение: когда мы говорим сколько дней запаса – имеется в виду запас, который в случае экстренной ситуации может быть выгружен. В целом, все заводы НПЗ работают в штатном режиме, производство и дизельного топлива, и бензина идет.

В июле произведено порядка 380 тысяч тонн дизельного топлива, в августе планируем произвести 491 тысячу тонн. Соответственно, прогнозируемые остатки на конец августа составят порядка 288 тысяч тонн", – пояснил Акчулаков.

По словам министра, 288 тысяч тонн – это также "оперативные запасы" дизеля, поскольку сверх этого производится еще около 500 тысяч тонн ежемесячно.

"Нельзя просто говорить, что запасы истощатся, и это топливо кончится – это не так. Это технический язык, эти запасы создаются именно с точки зрения недопущения нехватки.

На случай, если произойдут непредвиденные застои заводов, или по причине невозможности отгрузки формируются запасы, которые позволяют покрыть от двух недель до месяца", – добавил глава Минэнерго.

Также сегодня он объяснил, почему в некоторых регионах Казахстана сложно найти дизель – в числе причин вывоз топлива гражданами соседних стран, поскольку местный дизель дешевле.

Напомним, ранее Акчулаков заявил о том, что запасов дизеля и бензина хватит на две недели. Позже его слова разъяснили в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984803-minenergo-nelzya-govorit-chto-cherez-13-dney-toplivo-konchitsya-eto-ne-tak/