Слова министра о двухнедельных запасах топлива разъяснили в Минэнерго

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В Министерстве энергетики объяснили, что имел в виду их руководитель под показателями запасов топлива в днях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно.

Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути", – прояснили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Особо отмечается, что показатели запасов в днях – индикативные. Сами же объемы являются восполняемыми и не говорят о том, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится.

Напомним, во вторник на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что по состоянию на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней, а запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн – этого достаточно на 13 дней.

По новым же данным министерства, актуальным на 18:00, совокупные запасы топлива на нефтебазах и в пути по стране составляют:

бензина АИ-92 – 183,3 тыс. тонн;

дизельного топлива – 221,7 тыс. тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984493-slova-ministra-o-dvuhnedelnyh-zapasah-topliva-razyasnili-v-minenergo/