Минэнерго: Запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в Казахстане осталось на две недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил на заседании министр энергетики Болат Акчулаков, по состоянию на 22 августа этого года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней.

Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн – этого достаточно на 13 дней.

Запасы на НПЗ Казахстана бензина АИ-92 составляют 71 тысячу тонн, дизельного топлива – 53,4 тысячи тонн.

Министр добавил, что по бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют.

Премьер-министр Алихан Смаилов после выступления министра поручил создать под руководством вице-премьера Романа Скляра постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ.

"Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования.

Также МИИР, "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ.

Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива", – заявил премьер.

Министерству энергетики и акиматам глава кабмина поручил постоянно контролировать вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами.

Напомним, что сегодня в Минэнерго также ответили, почему в некоторых регионах Казахстана сложно купить дизтопливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984385-minenergo-zapasov-benzina-ai-92-i-diztopliva-v-kazahstane-ostalos-na-dve-nedeli/