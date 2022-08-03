Казахстан не исключает возможность строительства второй АЭС на Иртыше

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Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в СЦК рассказал о планах по строительству еще одной атомной станции на Иртыше, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов прокомментировал, сколько атомных станций будет в Казахстане, в случае успешного строительства и ввода первой станции.

Вице-министр сообщил, что в этом вопросе сейчас ведутся соответствующие обсуждения.

"Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько атомных электростанций, нет. То есть Иртыш, безусловно, перспективная площадка", - заявил он.

Напомним, в феврале текущего года в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что стране "позарез нужна" атомная электроэнергия. Без нее, как отметил глава государства, Казахстан "потеряет экономику".

В июне стало известно о том, какой регион выбрали для строительства АЭС в Казахстане.

Также глава Минэнерго рассказывал о том, какие технологии рассматриваются для строительства АЭС в Казахстане.

Сегодня министр заявил, что выбор технологии пока не сделан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981554-kazahstan-ne-isklyuchaet-vozmozhnost-stroitelstva-vtoroy-aes-na-irtyshe/