ЧП на Атырауском НПЗ: электроснабжение на заводе восстановлено

Иллюстративное фото: kmg.kz

В АО "НК "КазМунайГаз" прокомментировали ситуацию с Атырауским НПЗ, на котором вчера произошло аварийное отключение. Завод должен возобновить работу уже сегодня вечером, сообщается на официальном сайте КМГ.

По данным компании, 27 июля после 22:00 электроснабжение Атырауского НПЗ было восстановлено.

"В тот же день в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования", - сообщили в КМГ.

По прогнозам специалистов, к подаче сырья на установки могут приступить к вечеру 28 июля. В настоящее время на НПЗ ведутся работы по ликвидации технологического нарушения.

Напомним, вечером на Атырауском НПЗ аварийно отключились две установки, в связи с чем произошла остановка всего завода. Позже причину остановки АНПЗ и ограничения в энергоснабжении КТК объяснили в Министерстве энергетики.

Ранее генеральный директор Атырауского НПЗ, на котором вчера произошло аварийное отключение, сообщил, что имеющихся запасов топлива хватит примерно на неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980674-chp-na-atyrauskom-npz-stalo-izvestno-kogda-zavod-vozobnovit-rabotu/