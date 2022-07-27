В Атырау произошла аварийная остановка НПЗ

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Две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ, в связи с чем произошла аварийная остановка всего завода, об этом сообщается на официальном сайте АНПЗ.

В пресс-службе НПЗ пояснили горение факела Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

"В связи с отключением АО "KEGOC" электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. В связи с чем произошла аварийная остановка всего завода.

С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения", - говорится в сообщении завода.

Представители АНПЗ отметили, что отключение со стороны "KEGOC" было незапланированным и негативно повлияло на работу производства.

"Стоит отметить, что данное отключение со стороны "KEGOC" является незапланированным, что негативно влияют на работу производства. По итогам устранения неполадок будет сообщено дополнительно", – прокомментировала пресс-служба завода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980511-v-atyrau-proizoshla-avariynaya-ostanovka-npz/