Надолго ли хватит запасов топлива, рассказал глава остановленного АНПЗ

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Генеральный директор Атырауского НПЗ, на котором вчера произошло аварийное отключение, сообщил, что имеющихся запасов топлива хватит примерно на неделю, передает МИА "Казинформ".

"В настоящее время на заводе имеется 26 тыс. тонн бензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн керосина", – сообщил генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов.

По его словам, запасов бензина и дизтоплива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, а керосина – на неделю.

Отмечается, что для того, чтобы начать тестирование и запуск установок предприятия, необходимо возобновить подачу электроэнергии. Тем не менее KEGOC пока не называет сроков, которые потребуются для восстановления линий.

"За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня.

Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно", – пояснил Мурат Досмуратов.

Также инцидент прокомментировали представители Каспийского трубопроводного консорциума.

На официальном сайте КТК сообщается, что НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай" были отключены от электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи.

"По состоянию на 27 июля 2022 года, инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца. Отгрузка нефти на Морском терминале КТК в настоящее время осуществляется в штатном режиме", – добавили в компании.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

Напомним, что вечером на Атырауском НПЗ аварийно отключились две установки, в связи с чем произошла остановка всего завода.

Позже причину остановки АНПЗ и ограничения в энергоснабжении КТК объяснили в Министерстве энергетики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980546-nadolgo-li-hvatit-zapasov-topliva-rasskazal-glava-ostanovlennogo-anpz/