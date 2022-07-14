Токаев: Несмотря на модернизацию НПЗ, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов

Иллюстративное фото: ozanuysal / Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания кабинета министров высказался о дефиците топлива в стране, который возникает каждый год. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Несмотря на проведенную модернизацию отечественных НПЗ, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов. По моему поручению проведена проверка их деятельности.

Так, за 2020-2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя (на Атырауском НПЗ – 372, Павлодарском – 14 и Шымкентском – 24).

Текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными.

Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ.

Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат", - сообщил Токаев.

Напомним, сегодня на заседании президент заявлял, что "решения о запрете экспорта продукции принимаются без учета товарного баланса"; а также о том, что в стране "обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации".

Кроме того, Токаев поручил разобраться с манипуляцией ценами и искусственным дефицитом на рынках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978447-tokaev-nesmotrya-na-modernizatsiyu-npz-v-strane-ezhegodno-voznikaet-defitsit-nefteproduktov/