Доллар резко взлетел в цене в обменниках Казахстана

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Доллар резко подорожал в казахстанских обменниках после праздничного выходного – сейчас американскую валюту продают по 481-488 тенге, хотя официальный курс ниже 470 тенге, передает NUR.KZ.

Во вторник, 5 июля, дневные торги на KASE завершились на отметке 469,26 тенге – доллар подорожал на 5,10 тенге.

Однако, несмотря на официальный курс, сегодня утром цена на доллар в обменниках резко взлетела. Так, по данным портала Kurs.kz, сейчас актуальны следующие цены:

Алматы : покупка – 470,5-474 тенге за доллар, продажа – 477-487 тенге;

: покупка – 470,5-474 тенге за доллар, продажа – 477-487 тенге; Нур-Султан : покупка – 470-475 тенге за доллар, продажа – 478-483 тенге;

: покупка – 470-475 тенге за доллар, продажа – 478-483 тенге; Шымкент: покупка – 470-477 тенге за доллар, продажа – 480 тенге.

Между тем, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня продают доллары в среднем по 480,5-487 тенге за единицу, а покупают – по 472,5-475 тенге.

Отметим, последние несколько недель курс доллара крайне нестабилен. Так, в конце июня цены на доллар в обменниках колебались в диапазоне 456,4-461 тенге за единицу, а в первых числах июля обменники стали продавать "американца" в среднем по 465-468 тенге.

При этом в середине прошлого месяца приобрести инвалюту в обменниках можно было за 436,5-440 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977304-dollar-rezko-vzletel-v-tsene-v-obmennikah-kazahstana/